El duro cruce de Pablo Echarri a Guillermo Francella por sus polémicas criticas al cine local: "Se equivoca"







En medio del ajuste del Estado en cultura, el protagonista de Homo Argentum había cuestionado a las películas argentinas no mainstream que lograban el reconocimiento de premios pero no llenaban las salas.

"Me duele la expresión de Guillermo", se lamentó Echarri sobre las criticas de su colega al cine argentino no mainstream.

El reconocido actor Pablo Echarri cruzó este sábado a su colega Guillermo Francella por las duras criticas que hizo al cine argentino, afectado por el desfinanciamiento del INCAA. "Se equivoca", sentenció tras referirse al cuestionamiento de películas locales que "ganan premios pero no llevan público".

La polémica nació durante la promoción de la película Homo Argentum, el film de Mariano Cohn y Gastón Duprat que tiene a Francella interpretando 16 historias cortas donde explora diferentes versiones del "ser argentino". En una entrevista, el experimentado actor criticó a otras películas donde "Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas".

"Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza", se lamentó Echarri en una entrevista en El Trece.

"La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca", afirmó Echarri. “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante“, agregó.

“Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos“, consideró Echarri sobre su colega.

