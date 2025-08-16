Javier Milei se hizo eco del estreno de "Homo Argentum" y apuntó contra sus críticos: "Les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado"







El Presidente habló del reciente lanzamiento de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizado por Guillermo Francella. El filme fue estrenado el pasado jueves 14 de agosto.

El Presidente se hizo eco del estreno de la película que busca definir al argentino "promedio".

El presidente Javier Milei se hizo eco del debate en torno al lanzamiento de la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, a través de un mensaje en su cuenta de X en el que arremetió contra la "agenda woke". "La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar", afirmó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En detalle, el filme de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat fue estrenado el pasado jueves 14 de agosto. La comedia que busca reflejar diferentes aspectos del argentino "promedio" despertó un intenso debate en las redes sociales en torno a las 16 historias que componen la película.

El mensaje de Javier Milei sobre el estreno de Homo Argentum Tras haber visto el filme en los últimos días, el Presidente utilizó sus redes sociales para hacerse eco del estreno y de las discusiones que abrió la comedia protagonizada por Francella. "Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón Woke", tituló Milei su mensaje en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1956712823469248774&partner=&hide_thread=false HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025 En su tuit, el Presidente apuntó directamente contra el sector "progresista", sobre los que afirmó: "Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".

"Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos", sentenció.

"Homo Argentum" con Guillermo Francella: la comedia que juega con el prototipo argentino y busca generar ruido “Homo Argentum” debutó en las salas de cine. La nueva comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat está estructurada en 16 relatos que exploran distintas facetas de la identidad argentina. Aunque cada historia es independiente, todas comparten un mismo denominador común: la presencia de Guillermo Francella como protagonista. Homo Argentum premiere El filme de Cohn y Duprat generó un fuerte debate en las redes sociales. “Es una apuesta arriesgada. Es una película no convencional, tiene la particularidad de las viñetas”, señaló Cohn en diálogo con Ámbito. Por primera vez, el dúo creativo se anima a estrenar un filme compuesto por 16 historias autónomas, narradas en sucesión. Una tras otra, todas con Francella en escena: en algunos casos más irónico, en otros egocéntrico o más pasional, pero siempre encarnando el estereotipo del “argento”.