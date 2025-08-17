Homo Argentum bate récords en su fin de semana de estreno: ya superó los 330.000 espectadores

La película dividida en 16 historias que buscan hacer una descripción de la "argentinidad" y protagonizada por Guillermo Francella fue elogiada por el presidente Javier Milei.

Homo Argentum es uno de los estrenos más vistos de la historia del cine nacional.

Luego de cuatro días en cartelera, Homo Argentum , la película protagonizada por Guillermo Francella , quien interpreta 16 personajes en cada una de las viñetas de la historia , ya es uno de los estrenos más exitosos en la historia del cine nacional. En este primer fin de semana en cartelera, superó los 330.000 espectadores.

La película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se vio en 405 cines de todo el país y en el día de su estreno, el pasado jueves 14 de agosto, llevó a 73.886 personas a las salas . Con estas cifras, se ubicó como la cuarta película más vista el día de su estreno en la historia del cine argentino. Esta tendencia se repitió en los días del fin de semana y se espera que continúe así por varias semanas.

Además, Homo Argentum tuvo el tercer arranque del año en general y está cerca de entrar dentro de las 20 más taquilleras de 2025 con sólo cuatro días en cartel.

Según los datos de Ultracine, sitio dedicado a registrar la venta de tickets en todo el país, hasta el sábado 17, Homo Argentum había tenido 320.011 espectadores y los días previos había cortado 185.055 tickets (73.886 el jueves y 111.169 el viernes). Se trata de casi el 56 por ciento del total de espectadores que fueron al cine en estos días.

Tras 17 semanas desde su estreno, Mazel Tov, la película de Adrián Suar, acumuló 356.897 espectadores , por lo que se espera que Homo Argentum supere estas cifras y se posicione como el film argentino más visto en cines este año.

Los elogios de Javier Milei a Homo Argentum

Además de la figura convocante de Francella, parte del éxito en taquilla de la película se puede explicar por el largo debate que tuvo detrás. El presidente Javier Milei proyectó el film para diputados e integrantes de su Gabinete y luego señaló en su cuenta de X que dejó en evidencia el “espectáculo bizarro que hoy ofrecen los kukas”.

El mandatario tituló la publicación “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke” e hizo una extensa crítica a la película interpretada como una descripción de la "argentinidad" con una mirada de crítica política y social.

"Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos", sentenció el Presidente.