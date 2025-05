"El Eternauta" conquista al mundo y cautiva a la crítica internacional

La serie argentina El Eternauta, basada en el clásico de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, no solo logró un éxito rotundo en Netflix, sino que también despertó elogios en medios internacionales de peso como The New York Times, Time y Rolling Stone. Al poco tiempo de su estreno, se posicionó entre los contenidos más vistos a nivel global, lo que confirma su impacto más allá de las fronteras.