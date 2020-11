"El Jefe" se supera

Algunos artistas funcionan mejor en condiciones adversas. Por ejemplo, Bruce Springsteen, poeta de los suburbios y la clase trabajadora, que con su E Street Band le dio un toque proletario al rock de los ’70. Si bien e”El Jefe” venía repuntando sus discos, especialmente su experimento en country del año pasado, “Western Stars”, este 2020 distópico lo inspiró como nunca, y después de décadas volvió a convocar a su banda, con la guitarra de Nils Lofgren al frente, para uno de los mejores trabajos de su carrera, al nivel de clásicos como “Born to Run” y “The River”. Los 12 temas de “Letter to you” describen las angustias de estos tiempos, con ecos de Johnny Cash cuando en “One Minute You Are Here”, Springsteen canta “Hace un minuto estabas acá, y de repente te fuiste” o enfrenta la realidad de ser el último hombre en pie de su antiguo barrio, o se pone místico y habla del poder de la plegaria o lo que haría si fuera un cura en la violenta Dodge City. “El Jefe” rockea con furia en canciones como “Ghosts” y arremete con la electrizante “Jenny Needs A Shooter”, cover de Warren Zevon que había grabado en 1979 pero que por algún motivo nunca se animó a oficializar. Su pesimismo, de algún modo extraño optimista, al final nos saluda prometiendo “I’ll See You In My Dreams”. “Letter to you”, además de un álbum fabuloso, también es una película que se vera en Apple TV.