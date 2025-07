Jennifer Aniston protagonizará la serie "I'm Glad My Mom Died" basada en las memorias de la actriz Jennette McCurdy

Jennifer Aniston protagonizará una nueva serie en Apple TV+. La estrella y productora ejecutiva de The Morning Show será parte de una serie inspirada en las memorias de la actriz Jennette McCurdy, I'm Glad My Mom Died (Me alegro de que mi mamá haya muerto), en la plataforma de streaming. McCurdy está adaptando su libro junto a Ari Katcher (Ramy, Jerrod Carmichael Reality Show), y ambos serán coproductores ejecutivos. Aniston también es productora ejecutiva.