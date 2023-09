El piano de Freddie Mercury fue subastado por una cifra millonaria

piano freddie mercury subasta Sotheby's

La sesión comenzó al ritmo de "We Will Rock You" y la primera venta fue la puerta de Garden Lodge, la casa londinense de Mercury, que estaba recubierta de grafitis de fans y se vendió por 516.000 dólares, lo que pulverizó la estimación inicial, que era de entre 15.000 y 25.000 libras. También fueron subastadas pinturas de Chagall, Dalí y Picasso que adornaban su casa, además del último cuadro que adquirió un mes antes de su muerte, un óleo de James Jacques Joseph Tissot.