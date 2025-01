Elton John habló sobre su problema de salud durante la entrega de los Globos de Oro

A finales de noviembre, John dio una actualización sobre su condición, revelando que han pasado "cuatro meses" desde que no puede ver bien.

Elton John habló sobre su problema en la vista durante la entrega de los Globos de Oro . En septiembre, el legendario cantautor reveló que había estado lidiando con la infección durante el verano que lo dejó con "solo una visión limitada en un ojo" . "Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado", continuó.

A finales de noviembre, John dio una actualización sobre su condición, revelando que han pasado "cuatro meses" desde que no puede ver bien. "Y mi ojo izquierdo no está en su mejor momento", afirmó, añadiendo que esto ha provocado que se sienta "estancado" mientras trabaja en un nuevo álbum.

Continuó: “Solo quería asegurarles a todos que no es tan malo como parece. Estoy muy contento de estar aquí con mi coanfitriona, Rihanna ”. El momento provocó una ronda de risas mientras él y Carlile se reían entre dientes en el escenario.

A principios de diciembre, Elton John compartió una actualización sobre su condición mientras asistía a una presentación de gala de El diablo viste a la moda: "No he podido asistir a muchos de los avances porque, como saben, he perdido la vista".

Después de bromear sobre su vista en los Globos de Oro, Elton y Brandi anunciaron el ganador del premio a la Mejor Banda Sonora Original - Película. Cuando Brandi anunció a Trent Reznor y Atticus Ross como los ganadores del premio por su banda sonora de Challengers.