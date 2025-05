Fuerte rechazo a los aranceles de Donald Trump a las películas producidas fuera de EEUU: "Destruirá el sector independiente"

Screen Producers Australia publicó en su sitio web: "En este momento, no está claro qué significa este anuncio en la práctica ni cómo se aplicará e implementará", declaró Matthew Deaner, director ejecutivo de SPA. "Hay muchas incógnitas para nuestra industria, pero hasta que sepamos más, sin duda causará una conmoción mundial. Para la industria australiana, esto refuerza la necesidad de que el Gobierno se centre de inmediato y con rapidez en construir una industria local resiliente que pueda resistir impactos globales como este".

El productor neozelandés John Barnett (The Whale Rider) declaró al medio neozelandés The Spinoff: "Al igual que todo lo demás que ha hecho Trump, carece totalmente de lógica", afirma. "Si algo hemos aprendido en los primeros 100 días es que lo que dice hoy no es necesariamente lo que dirá mañana".

“Honestamente, no ha habido mucho que haya sacudido nuestra industria de esta manera”, declaró Evelyne Snow, jefa de comunicaciones de la Alianza de Técnicos de Imagen y Sonido de Quebec (AQTIS), al periódico canadiense La Presse tras el anuncio de Trump. La AQTIS representa a 8.000 profesionales de la producción local y forma parte de IATSE. Según La Presse, ambos grupos tienen previsto reunirse el lunes tras los comentarios de Trump.

Las películas en lengua extranjera son más comunes que nunca en la taquilla estadounidense, en los servicios de streaming y en la carrera por los premios estadounidenses. Las últimas temporadas de premios han cosechado un gran éxito para películas en lengua extranjera (tanto de productores estadounidenses como internacionales), como Emila Pérez, Anatomía de una caída, Sin novedad en el frente y Parásitos.

La respuesta de algunos gobiernos alrededor del mundo al anuncio de Donald Trump

Los gobiernos extranjeros están empezando a reaccionar a las noticias.

Según The Guardian, el ministro del Interior australiano, Tony Burke, declaró haber hablado con el director de Screen Australia, organismo gubernamental, sobre los aranceles propuestos. "Nadie debe dudar de que defenderemos firmemente los derechos de la industria cinematográfica australiana", declaró.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, señaló: "Tendremos que ver los detalles de lo que finalmente surja. Pero, sin duda, seremos un gran defensor y un gran impulsor de ese sector en esa industria", afirmó.

Caroline Dinenage, presidenta de la influyente Comisión de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento británico, declaró: "El mes pasado, la Comisión de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte advirtió contra la complacencia respecto a nuestra condición de Hollywood europeo. El anuncio del presidente Trump ha hecho que esa advertencia sea demasiado real".

Dificultar la producción cinematográfica en el Reino Unido no beneficia a las empresas estadounidenses. Su inversión en instalaciones y talento en el Reino Unido, basada en propiedad intelectual estadounidense, está generando excelentes resultados a ambos lados del Atlántico. Los ministros deben priorizar esto urgentemente en el marco de las negociaciones comerciales en curso.

“Al mismo tiempo, el próximo Plan Sectorial de Industrias Creativas del gobierno debe cumplir con el desafío que nos planteamos de incentivar la inversión extranjera y, al mismo tiempo, hacer crecer nuestro sector nacional para que el cine británico y la televisión de alta gama puedan prosperar”.

El mensaje de Donald Trump contra el cine producido fuera de EEUU

Trump dijo anoche: “La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos. Hollywood, y muchas otras zonas de EEUU, están siendo devastadas. Este es un esfuerzo conjunto de otras naciones y, por lo tanto, una amenaza para la seguridad nacional. ¡Es, además de todo lo demás, mensaje y propaganda! Por lo tanto, autorizo al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de Estados Unidos a iniciar de inmediato el proceso de instaurar un arancel del 100 % sobre todas las películas que ingresen a nuestro país producidas en el extranjero. ¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”.

Más tarde declaró a la prensa: "Otros países han estado robando la capacidad cinematográfica de Estados Unidos. Les pregunté a un par de personas: '¿Qué opinan?'. He investigado a fondo la última semana y ahora estamos haciendo muy pocas películas. Hollywood está siendo destruido. Ahora tienen un gobernador extremadamente incompetente que permitió que eso sucediera, así que no solo culpo a otros países, sino que otros países, muchos de ellos, nos han robado la industria cinematográfica. Si no están dispuestos a hacer una película dentro de Estados Unidos, deberíamos imponer aranceles a las películas que ingresan. Y no solo eso, los gobiernos están aportando grandes cantidades de dinero. Los están apoyando financieramente. Así que, en cierto sentido, eso es una especie de amenaza para nuestro país".

Trump se ha quejado de los déficits comerciales tras imponer aranceles a otros países, pero la industria cinematográfica ha sido un punto positivo. Según la Asociación Cinematográfica, la industria generó una balanza comercial positiva en todos los principales mercados del mundo, con exportaciones 3,1 veces superiores a las importaciones. La industria generó 22.600 millones de dólares en exportaciones y un superávit comercial de 15.300 millones de dólares.