Dólar y "carry trade": pese a las turbulencias de marzo, la repatriación de capitales se mantuvo firme

Las apuestas al “carry trade” pareciera que no fueron desalentadas a pesar de los vaivenes cambiarios y financieros que se vivieron al cierre del primer trimestre del año.

Las estadísticas oficiales muestran que, en marzo pasado, la llamada “formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero” (FAE) registró un resultado superavitario de u$s168 millones , conformado por ventas netas de billetes por u$s87 millones e ingresos netos en concepto de divisas por u$s81 millones, fundamentalmente desde cuentas del exterior en moneda extranjera, lo que se conoce en el mercado como “canjes”.

Lo que se observa es que en marzo pasado es que el flujo neto proveniente de la venta neta de billetes se emparejó al flujo de inversiones del exterior dado que en enero pasado el total casi correspondía a billetes en más de un 90%, en febrero bajó a poco más del 70% y en marzo fue casi mitad y mitad. Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron en marzo pasado, por primera vez desde diciembre del 2024, ingresos netos a través del mercado de cambios por u$s97 millones.

Superávit de la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero

A nivel agregado, la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero registró un superávit de u$s450 millones en marzo como resultado de los ingresos netos de deudas financieras del exterior y títulos de deuda por u$s430 millones, por la liquidación neta de préstamos financieros locales por u$s345 millones, por los ingresos netos de activos externos (FAE) por u$s168 millones, de inversión extranjera directa por u$s97 millones, por los ingresos netos de préstamos de organismos internacionales por u$s23 millones y por las ventas de títulos valores en moneda extranjera por u$s16 millones.

Todo este flujo positivo fue parcialmente compensado por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por u$s379 millones, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por u$s242 millones (que no implican una demanda neta de moneda extranjera en la cuenta financiera) y por los egresos netos de inversiones de portafolio de no residentes por u$s7 millones.

Déficit de la cuenta financiera del Sector Privado Financiero

Mientras que, por el lado del Sector Financiero, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria de marzo resultaron deficitarias en u$s1.210 millones. Según explica el BCRA, el déficit se debió principalmente por el aumento por u$s1.133 millones de la tenencia de los activos en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC), lo que no ocurría desde octubre del año pasado.

A su vez, “las entidades tuvieron egresos netos por préstamos financieros, líneas de crédito y otros créditos por u$s51 millones y por la suscripción neta de títulos valores con moneda extranjera por u$s26 millones”, agrega el BCRA.

Estos números dieron lugar a que las entidades finalizaran marzo con un stock de PGC de u$s9.590 millones, lo que significó un aumento del 13% respecto del cierre del mes anterior. ¿Por qué aumentó la PGC? Es que hubo un incremento en la tenencia de divisas por u$s2.965 millones que fue parcialmente compensado por la caída en la tenencia de billetes por u$s1.832 millones.

De acuerdo con los datos del BCRA, los bancos cerraron marzo con una tenencia de billetes en moneda extranjera de u$s5.511 millones, stock que representó el 57% del total de la PGC (que las entidades guardan para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios), el nivel más bajo desde el 2022.

Por otro lado, el sistema financiero cerró marzo con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s972 millones, disminuyendo su posición vendida respecto al cierre del mes previo en unos u$s17 millones. Durante marzo, las entidades compraron u$s52 millones en mercados institucionalizados y vendieron u$s35 millones directamente a clientes “Forwards”. Las entidades de capitales extranjeros disminuyeron su posición vendida respecto al mes pasado en u$s32 millones, mientras que las entidades nacionales profundizaron su posición vendida en u$s15 millones. De esta forma, cerraron marzo con posiciones vendidas netas de u$s520 millones y u$s452 millones, respectivamente.