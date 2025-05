Sean Penn cree que Donald Trump "podría intentar destruir el mundo"

El actor fue entrevistado recientemente por el podcast Substack de Jim Acosta para promocionar su nueva película Words of War , cuando surgió el tema del presidente de El Salvador, Nayib Bukele , quien se ha descrito a sí mismo como el "dictador más genial del mundo", lo que llevó a una discusión sobre si Trump intentará permanecer en la Casa Blanca más allá del límite de su mandato.

“Creo que es una teoría razonable que Donald Trump no es diferente a la esposa de alguien que lo abandona, quizás por otra, y luego asesina a su expareja porque si no puede tenerla, nadie puede”, dijo Penn. “Creo que Donald Trump y su solipsismo podrían tener esa relación con el mundo y que esta destrucción es en parte un juego de poder, y también la intención literal de su salida definitiva”.

El congresista Eric Swalwell, productor ejecutivo de Words of War y también invitado al podcast, dijo: "Lo que me preocupa es que si no cree que hay alguien que pueda protegerlo, lo veremos aumentar lo que está dispuesto a hacerle al país para protegerse".

Continuó: “Nuestra única esperanza es un Congreso que lo controle, una prensa que informe al respecto, un tribunal independiente que dicte sentencia y una plaza llena de estadounidenses que digan ‘¡ni hablar!’”.

Donald Trump y los aranceles a las películas hechas fuera de EEUU

Esto ocurre en medio de una época caótica para Estados Unidos, donde los planes arancelarios de Trump han tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento. En febrero , firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de varios países , pero debido a las críticas, pospuso la mayoría de ellos.

Ayer (4 de mayo), anunció que autorizará aranceles del 100 % a películas realizadas fuera de Estados Unidos. Aún no se han publicado detalles concretos sobre sus planes de aranceles del 100 %, y se desconoce si esto solo se aplicará a películas extranjeras o si incluirá producciones estadounidenses filmadas parcialmente en el extranjero.