Colaboradores de Game of Thrones en la lupa por comentarios racistas.

House of the Dragon Personajes de House of The Dragon HBO

Especiíicamente, Antonsson escribió en un posteo de blog que, para el personaje de Corlys Velaryon, House of The Dragon eligió mal al actor, Steve Toussaint. "No hay gente de Valyria que sea negra y no debería haberla en las series", explicó la escritora.

Posteriormente, al medio Variety, dijo que no debería "ser catalogada como racistas cuando su foco esta puesto puramente en la construcción del universo". Antonsson expresó que no tiene problemas con el casting inclusivo que pero que cree fervientemente que "la diversidad no debería pasar por encima de la historia".

House of the Dragon. Poster de House of The Dragon. HBO

La colaboradora remarca que para ella "el cambio étnico impone muchos problemas de logística para la historia" y sentencia: "Si George hubiera indicado que los Valyrios eran negros y este show propusiera que fuera blanco tendríamos el mismo problema".

No es la primera vez que estos autores se ven envueltos en un caso similar. En 2012, Antonsson se quejó de que Nonso Anozie, de origen nigeriano, fuera elegido para interpretar a Xaro Xhoan Daxos, descripto como blanco en los libros. Cinco meses después celebró la contratación de Ed Skrein en el papel de Daario Naharis a pesar de los rumores de que Game of Thrones quería a alguien de otra etnia.

House-of-the-dragon.jpg Imágenes del último episodio de House of The Dragon. HBO

Antonsson y García crearon el foro online Westeros.org en 1999, donde George R.R. Martin los conoció y contrató como chequeadores de datos para su novela Festín de Cuervos de 2014. Posteriormente fueron co-autores de libros de referencia como "El Mundo de Hielo y Fuego" y el próximo a publicarse "El Ascenso del Dragón".