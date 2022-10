House of the Dragon: quejas a HBO por la oscuridad de muchas escenas

Muchos fanáticos de Game of Thrones puede que hayan experimentado un déjà vu mientras veían capítulo estrenado anoche de la serie de precuela de HBO, House of the Dragon, lo que resultó en la indignación de muchos fanáticos porque varias escenas eran demasiado oscuras para ver. "GoT" provocó una reacción similar durante su temporada final por el episodio "La larga noche". Tanto ese episodio como el Episodio 7 de House of the Dragon fueron dirigidos por el ganador del Emmy Miguel Sapochnik.