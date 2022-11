Daniel Radcliffe contra el transodio de J.K. Rowling: "No habla por todo Harry Potter"

harry potter.jpg

Ahora, el medio IndieWire le preguntó al respecto de ese mensaje y Radcliffe explicó que "sentía que tenía que decir algo". "Especialmente desde que terminamos las películas, conocí a muchos chicos y chicas trans y queer que se sentían identificados con Harry Potter. Verlos tan heridos en ese momento me llevó a querer hacerles saber que no todos en la franquicia pensamos de esa manera", desarrolló el actor.

"Para mí es muy importante, dado que trabajé en el Proyecto Trevor más de 10 años", comentó en referencia a la organización de prevención de suicidios para personas parte de la comunidad LGBTQ+. "No creo que me pudiese haber mirado al espejo si no hubiese dicho algo. Pero no me corresponde a mí decir qué le pasa a otra persona por la cabeza".

jk rowling.jpeg

Aferrada a una idiosincrasia sexista que reaccionó ante la nueva legislación de identidad de género británica, que permite a sus ciudadanos reconocerse ante la ley por el género autopercibido y no por sus genitales, Rowling utilizó sus redes sociales e influencia en medios de comunicación para decir que ciertos derechos de las mujeres se veían amenazados por el activismo de una parte del colectivo trans.