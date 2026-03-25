Malas noticias para los fans: la serie de "Harry Potter" de HBO no tendrá una nueva temporada cada año + Seguir en









La nueva serie, que es la adaptación más reciente del fenómeno literario de J.K. Rowling y su posterior éxito cinematográfico, se estrenará en HBO en 2027 y tendrá una duración de 10 temporadas.

La serie de Harry Potter se encuentra actualmente en pleno rodaje.

Casey Bloys, director de HBO y HBO Max, reveló que la próxima serie de televisión de Harry Potter no tendrá una nueva temporada cada año.

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La nueva serie, que es la adaptación más reciente del fenómeno literario de J.K. Rowling y su posterior éxito cinematográfico, se estrenará en HBO en 2027 y tendrá una duración de 10 temporadas.

Ya se ha confirmado que John Lithgow interpretará al profesor Dumbledore, y otros miembros del reparto incluyen a Nick Frost como Hagrid, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Paul Whitehouse como el conserje Argus Filch.

Los relativamente desconocidos Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout asumen los papeles de Harry, Hermione y Ron, quienes ocupan el lugar de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en las adaptaciones cinematográficas de los libros. Lox Pratt reemplaza a Tom Felton como Draco Malfoy, el némesis escolar de Harry.

¿Por qué la serie de Harry Potter no tendrá una temporada nueva cada año? En declaraciones al portal The Hollywood Reporter, el jefe de HBO habló sobre la dificultad de producir una serie de esa magnitud y reveló sutilmente que, como resultado, no se estrenará una nueva temporada de Harry Potter cada año.

Bloys explicó que algunas series son más fáciles de rodar que otras, y reveló que series como The Pitt tienen un ritmo de producción más rápido que aquellas que dependen de efectos especiales, y debido a eso, algunas de las series que se centran más en la "construcción de mundos" tardan más en llegar a las pantallas de televisión. “Hay que encontrar un equilibrio. Para algunas de las series más importantes, como Harry Potter, House of The Dragon o The Last of Us, series que construyen mundos enormes, sería ideal tenerlas anualmente. Pero desde el punto de vista de la producción, simplemente no es posible”, afirmó. “No es que todos los involucrados se tomen su tiempo y se queden de brazos cruzados. Estos espectáculos son complicados de realizar”, añadió Bloys. “Para poder presentar un espectáculo anualmente, hay que empezar desde cero con gente que sepa cómo hacerlo […] y es útil que no haya dragones que renderizar, ni zombis ni cosas por el estilo”.