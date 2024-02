HBO confirmó una nueva precuela de Game of Thrones

HBO está desarrollando una nueva serie derivada de Game Of Thrones que se desarrollará antes de los eventos de House Of The Dragon .

El medio informa que HBO se está asociando con Mattson Tomlin , quien realizó un trabajo no acreditado en The Batman de Matt Reeves y está coescribiendo su próxima secuela The Batman Part II . También escribió la adaptación del cómic de acción de Keanu Reeves BRZRKR y una serie animada de Terminator que también presenta para Netflix .

Desde que concluyó la serie principal de Game of Thrones en 2019, se han puesto en desarrollo varias precuelas (y una idea de secuela), aunque algunas se consideran ya no activas.

Hasta ahora, la franquicia solo ha dado luz verde a dos series adicionales: House Of The Dragon, que estrenará su segunda temporada este invierno, y A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight, que comienza su producción este año y está basada en los cuentos de Dunk and Egg.

En enero, George R.R. Martin reveló que también está trabajando en varios proyectos animados con HBO , todos los cuales estarían ambientados en el mundo de Canción de hielo y fuego.

"Ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía, pero creo que nos estamos acercando a dar el siguiente paso con un par de ellos", escribió en su blog.