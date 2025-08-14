James Gunn afirma que la nueva temporada de la serie "Peacemaker" sentará las bases del "resto del Universo DC"







La serie de HBO Max, protagonizada por John Cena como el personaje principal y con Gunn como showrunner, regresa para su segunda temporada el 21 de agosto.

James Gunn y John Cena.

La segunda temporada de Peacemakertuvo su premier en Nueva York el miércoles por la noche. En este contexto, James Gunn le dio a la prensa algunas pistas sobre el papel de la serie sobre el futuro del Universo DC.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie de HBO Max, protagonizada por John Cena como el personaje principal y con Gunn como showrunner, regresa para su segunda temporada tres años y medio después de la primera, con Gunn ahora codirigiendo DC Studios junto a Peter Safran. Como resultado, la segunda temporada ayudará a definir la visión de ambos sobre lo que se avecina en el Universo DC.

Qué dijo James Gunn sobre el nuevo Universo de DC “Es un papel importante; sin duda, Superman nos lleva directamente a Peacemaker; cabe destacar que esto es para adultos, no para niños, pero Superman nos lleva a esta serie y luego tenemos la preparación del resto del Universo DC en esta temporada de Peacemaker; es increíblemente importante”, declaró Gunn al portal The Hollywood Reporter en la alfombra roja. “Se avecinan muchas estrellas invitadas, muchos personajes que ya conocemos en Superman . No creo que haya hecho nada que me guste más que esta temporada de Peacemaker, así que estoy muy emocionado de que la gente la vea”.

James Gunn Superman.jpg "Superman nos lleva directamente a Peacemaker", aseguró Gunn. Cena confirmó que esta temporada "se trata de profundizar la narrativa. En lugar de propiedades independientes, todo el Universo DC ahora está conectado, como vieron a Peacemaker aparecer en Superman. Creo que lo que ven en la segunda temporada es solo un avance de esa narrativa. Toda esa línea argumental del Universo DC: lleva a los Niños de la Calle 11 a su próxima aventura, pero también tiene mucho que ver con el futuro del Universo DC".

Gunn también adelantó un poco lo que viene tras el éxito de Superman , que él mismo escribió y dirigió, al revelar: «Ya terminé el tratamiento de la próxima historia de lo que llamaré la ' Saga de Superman '. El tratamiento está listo, lo que significa que es un tratamiento muy elaborado. Estoy trabajando en ello y espero empezar la producción próximamente».

Peacemaker, que también cuenta con la participación de Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Frank Grillo, comienza a transmitirse el 21 de agosto en HBO Max.