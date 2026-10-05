Netflix confirmó la decisión más esperada sobre la película Las Guerreras K-pop 2

El regreso de HUNTR/X ya está en marcha y la nueva película llegará con una novedad que le quitará protagonismo al streaming.

El éxito de la primera película aceleró los planes para una secuela que ya empieza a tomar forma.

Las Guerreras K-pop pasó de ser una apuesta de streaming a convertirse en uno de los fenómenos animados más fuertes de Netflix . El furor por Rumi, Mira y Zoey abrió rápidamente la puerta a una segunda película, que ya empieza a tomar forma con varios nombres conocidos detrás del proyecto.

La secuela todavía guarda buena parte de sus cartas, pero la plataforma ya definió uno de los cambios más importantes respecto de la primera entrega. Y esta vez, los fanáticos podrán vivir el regreso de HUNTR/X de una manera bastante distinta.

La primera película llegó directamente a Netflix en junio de 2025 y encontró allí a una audiencia enorme. Su crecimiento fue tan fuerte que después también dio el salto a algunas salas con funciones especiales para cantar las canciones junto con otros fanáticos.

Las funciones especiales agotadas terminaron convenciendo a Netflix de darle a la secuela un estreno mucho más fuerte en cines.

La respuesta sorprendió incluso para un título que ya venía arrasando dentro de la plataforma . Más de 1.000 funciones agotaron entradas durante uno de sus primeros fines de semana en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Ese resultado terminó por cambiar los planes para la segunda parte. Ted Sarandos , co-CEO de Netflix, confirmó que Las Guerreras K-pop 2 tendrá un estreno cinematográfico mucho más amplio y pensado desde el inicio para llegar a salas de distintos mercados.

Ya no se tratará entonces de algunas funciones especiales organizadas después de su llegada al streaming. La idea es que la secuela tenga un paso fuerte por los cines antes de continuar su recorrido dentro de Netflix, aunque todavía no se informó cuánto tiempo habrá entre una ventana y otra.

Cuándo se estrenará Las Guerreras K-pop 2 en salas de todo el mundo

La fecha todavía obliga a tener paciencia. Los planes actuales ubican el estreno en 2029, año que comenzó a circular cuando Netflix y Sony avanzaron con el acuerdo para realizar la secuela.

Por ahora no existe un día ni un mes confirmados. Tampoco se conocieron los países que recibirán primero la película o cuánto durará su permanencia en cartelera antes de llegar a la plataforma.

Lo que sí quedó claro es que la intención será apuntar a un lanzamiento global. La compañía quiere aprovechar el fenómeno que dejó la primera entrega y llevar esta vez a HUNTR/X a la pantalla grande desde el comienzo.

La espera también tiene que ver con los tiempos de una producción animada de este tamaño. El proyecto todavía está en desarrollo y tiene varios años por delante antes de que Rumi, Mira y Zoey vuelvan a encontrarse con sus fanáticos.

La segunda película todavía está en desarrollo y su estreno está previsto para 2029. Netflix

Rumi, Mira y Zoey vuelven: el equipo creativo que estará al frente de la secuela

La nueva película volverá a tener a Rumi, Mira y Zoey como protagonistas. HUNTR/X seguirá siendo el corazón de la historia, aunque Netflix todavía no reveló todos los detalles del reparto de voces que participará de la secuela.

También regresarán Maggie Kang y Chris Appelhans, los directores de la primera entrega. Ambos volverán a trabajar sobre este universo después del enorme impacto que consiguió la película original.

Sony Pictures Animation continuará formando parte del proyecto junto con Netflix. La trama sigue bajo llave y todavía no se adelantaron nuevos personajes, canciones o conflictos para esta segunda aventura.

Kang ya había contado que durante la primera película quedaron afuera varias ideas relacionadas con Mira y Zoey porque no había espacio para desarrollarlas. Parte de ese material podría encontrar lugar ahora, aunque por el momento el equipo creativo mantiene en secreto qué rumbo tomará el regreso de las tres guerreras.