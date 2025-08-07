"Las Reglas del Juego": una comedia romántica nacional sin besos y con enredos

El director Matías Szulanski estrena su nueva película que filmó en tres días y medio. Se trata de una comedia de amor que juega con los vínculos modernos.

Las comedias románticas no solo retratan historias de amor, sino que también se ríen de él. Luego de su paso por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) , el director Matías Szulanski estrena “Las Reglas del Juego”, su nueva película que explora los vínculos modernos.

La película se centra en Laura (Grace Ulloa), quien está de novia con Juan (Juan Morgenfeld). Cuando él se entera de que Marcos (Franco de la Puente), su examigo, tiene una nueva novia (Juana Palazzi), intentará conquistarla para vengarse por lo que le hizo tiempo atrás. Descontenta con la situación, Laura recurre a su expareja para intentar darle celos a Juan. Dicen que el amor es fácil, nosotros lo complicamos.

El director escribió la historia junto a Juan Morgenfeld, quien también protagoniza la ficción. En diálogo con Ámbito, Szulanski cuenta que el rodaje comenzó apenas terminaron el guion: “Tenía ciertas ganas de empezar lo antes posible. A mí no me gusta dilatar las cosas. Prefiero mantener un poco la frescura de la idea original”. ¿Acaso no toda declaración de amor es urgente? Después de tres días y medio, la filmación había llegado a su fin.

“Las Reglas del Juego” se convierte en una enredadera romántica. Los personajes cegados por celos se refugian en brazos ajenos. Las relaciones se cruzan entre sí. ¿Quién está con quién? En tiempos de vínculos sin etiquetas donde siempre gana el ego, Szulanski se ríe de qué tan lejos es capaz de llegar una persona con total de no reconocer lo que siente.

La nueva película de Matías Szulanski llega al cine Gaumont después de, meses atrás, agotar sus funciones en el BAFICI. “Una vez que se estrena comercialmente, la película empieza a existir, porque antes no existe” , sostiene el director.

Periodista: En “Las Reglas del Juego” creaste tus reglas para filmar y lo hiciste en tan solo tres días y medio. Aunque toda química necesita su tiempo para construirse y aún más en una historia de amor, los protagonistas lograron transmitir esa cercanía.

Matías Szulanski: Un equipo muy chiquito genera cercanía entre todos. Excluyendo a todos los actores que participan de una manera u otra, éramos yo y un sonidista. Entonces todos estaban en sintonía para eso porque entre todos estábamos filmamos, nos íbamos al auto para otro lado, filmábamos y así. Y creo que eso ayudó mucho también.

P.: Esta comedia romántica se enreda en sí misma. Las situaciones, las conversaciones y hasta las dinámicas entre los personajes son una constante repetición. Y, aunque esto estaba planeado, se daba de forma natural, casi como si no estuviera guionado. ¿Cómo construyeron esto?

M.S.: Hicimos un ejercicio que me parece que está muy bueno y lo voy a seguir usando, que es no guionar todo, pero tampoco una improvisación total. Teníamos en el guion una escaleta que habíamos escrito, donde estaban los conceptos. Por ejemplo, A se encuentra con B y se pelean por esto, y termina tal cosa. Teníamos cómo empezaba, los puntos que tenía que tocar en el medio y cómo tenía que terminar. Entonces en uno o dos ensayos que hicimos todos, era como desarrollar esto. Sabían todos los ítems que había que tocar y a dónde había que llegar, entonces después de ahí ellos jugaban cómo llegar a ese punto que les habías pedido.

P.: “Las Reglas del Juego” es una comedia romántica con repeticiones, pero sin besos. ¿Por qué tomaste esta decisión?

M.S.: Ahora estoy quizás hasta moralmente en contra de los besos en cine porque me parece que es una forma de subrayar algo que ya existe. Si no lo puedes mostrar de otra manera es como recurrir a la forma más burda de mostrar el cariño que se tienen dos personas. Yo creo que quizás cuando hay una pareja, pero no hay besos, se puede mostrar una forma mucho más profunda la relación.

P.: Y también se pueden explorar otros matices como sucede en esta película. Estos personajes exponen sus inseguridades, sus miedos y todo lo que no se atreven a decir. En otras palabras, una comedia romántica no tradicional.

M.S.: Es un género poco explorado o sí, pero de una forma muy publicitaria o muy cliché. No sé si hay tantas comidas románticas que no se salgan un poco del molde sin que dejen de ser comidas románticas.

Ficha Técnica

"Las Reglas del Juego" (2025). Dirección: Matías Szulanski. Guion: Matías Szulanski y Juan Morgenfeld. Productores: Matías Szulanski y Bernardo Szulanski. Elenco: Grace Ulloa, Juan Morgenfeld, Juana Palazzi, Franco de la Puente, Pascual Carcavallo y Valentina D’Emilio. Duración: 66 minutos.