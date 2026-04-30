Meryl Streep reveló que inicialmente rechazó protagonizar "El Diablo Viste a la Moda": "Estaba lista para retirarme" + Seguir en









La actriz realizó un pedido puntual para protagonizar la película de 2006 y aseguró que "estaba lista para retirarse".

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt. Gentileza - Disney+

Meryl Streep estuvo a punto de no interpretar a Miranda Priestly. En una entrevista grupal en el programa estadounidense "Today" junto a sus compañeros de reparto de El Diablo Viste a la Moda 2, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, Streep habló sobre su decisión de participar en la película original de 2006.

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“Sabía que iba a ser un éxito”, le dijo Streep a la presentadora Jenna Bush Hager (quien también tiene un cameo en la secuela). “Leí el guion; era genial. Me llamaron, me hicieron una oferta y dije: ‘No. No lo voy a hacer’”. Streep comentó que previó el éxito de la película y quería que le pagaran en consecuencia. “Quería ver si podía duplicar mi pedido, y enseguida dijeron: ‘Claro’”.

Recordando la decisión, Streep dijo: “Tengo 56 años; ¡me tomó todo este tiempo comprender que podía hacerlo! Estaba segura. Estaba segura de que sería un éxito. Y sentía que me necesitaban. Y lo quería, pero si no querían hacerlo, no me importaba. Porque soy mayor; tengo 56 años y estaba lista para retirarme”.

El éxito de Meryl Streep tras El Diablo Viste a la Moda Puede que Streep estuviera lista para retirarse antes de El Diablo Viste a la Moda, pero los años posteriores fueron asombrosamente productivos, incluyendo su tercer Oscar, por La dama de hierro, en 2012.

El Diablo Viste a la Moda, por la que Streep fue nominada al Oscar, la catapultaría a un nuevo nivel de fama como estrella de taquilla, con películas posteriores como Mamma Mia! y Enamorándome de mi Ex que continuaron su racha de éxitos. Y ahora, la secuela, que llega 20 años después de la original, representa otro posible regreso, ya que es la primera actuación de Streep en una película de acción real en cinco años.