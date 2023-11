Leo Cifelli, referente de la cultura de Milei: "Contratar artistas y pagarles una fortuna, se terminó"

"No creo que haya un gran recorte en el presupuesto que se va a votar después de las elecciones. Un allegado a Milei dijo que el presupuesto de Cultura no le hace ruido al presupuesto general.

Entonces no es algo que se tiene que recortar fundamentalmente.

Con eso me quedo tranquilo", reveló y completó: "Lo que hay que hacer es optimizar los recursos que haya".

Quién es Leo Cifelli

Cifelli es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta.

"Tengo una obsesión con el Palais de Glace. No soy político y trabajo desde los 16 años, pero mi obsesión son las obras que no se terminan. No puede ser que semejante espacio esté cerrado. Lo mismo con el Museo de Bellas Artes. Son espacios que si tienen obras, se hacen y se terminan para abrirlos al público", remarcó en una entrevista que brindó al diario Clarín.

Asimismo, contó que Milei lo convocó desde el inicio para una Secretaría de Cultura y aclaró que, a pesar de las intenciones de rebajar el rango ministerial del área, el libertario "tiene claro lo que la cultura significa para el país".

Cifelli tiene la mira en la promoción de la cultura federal y las organización de giras de las orquestas por todo el país, también "terminar el Palais de Glace y el Bellas Artes, y darles trabajo a los actores y los músicos, sin importar cómo piensen".