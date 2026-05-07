Crecen los casos sospechosos de hantavirus en el crucero: una mujer que no estuvo a bordo está en la mira

Los casos subieron luego de la muerte de un pasajero. Ahora la mirada está puesta en una azafata hospitalizada tras un contacto previo a viajar en el buque.

Si se confirma el caso de la azafata sería el primero no directamente vinculado al buque.

Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius , los contagios sospechosos subieron a nueve. En las últimas horas, se informó sobre la hospitalización de una azafata neerlandesa en Ámsterdam con síntomas.

En las últimas horas se conoció que un pasajero del MV Hondius fue hospitalizado en Zúrich tras confirmarse su contagio , según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) de Suiza . El virus corresponde a la cepa Andes, una variante originaria de América del Sur que ya había sido identificada en otros casos detectados a bordo de la embarcación.

Por otro lado, si se confirma el caso de la azafata sería el primero no directamente vinculado al buque , ya que la mujer mantuvo contacto con una de las afectadas, una mujer neerlandesa, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo , a la que la enferma voló el día 25 de abril tras dejar el crucero, donde falleció un día después.

La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que la enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que llegue el sábado a la isla canaria de Tenerife.

crucero hantavirus La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que la enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena.

Así fue el momento en que el capitán del MV Hondius anunciaba la primera muerte por hantavirus

En las últimas horas, se dio a conocer un video en el que el capitán del navío, Jan Dobrogowski, le comunicaba a los pasajeros a bordo el primer fallecimiento confirmado. En la filmación se escucha al capitán asumir su "triste deber" de comunicar la muerte que, hasta ese momento, no se relacionaba con el peligroso virus. “Por trágico que sea creemos que se debió a causas naturales”, expresó en ese discurso Dobrogowski.

De acuerdo con el relato difundido por pasajeros, las imágenes corresponden al 12 de abril. Actualmente, el crucero navega rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias, donde recibirá asistencia y se avanzará con la evacuación de los pasajeros.

Tras anunciar la muerte, el capitán intentó llevar tranquilidad: “Según me informó el médico, los problemas de salud que padecía no eran contagiosos por lo que el barco está seguro en ese sentido, está a salvo”.