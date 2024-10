Liam Payne y otras estrellas de música que murieron en 2024

El exintegrante de One Direction dejó su huella en la música pop internacional. Tras alcanzar la fama con la boyband británica, Payne lanzó su carrera en solitario con éxitos como Strip That Down. Sin embargo, el 2024 trajo una tragedia cuando, a la corta edad de 31 años, artista falleció tras un accidente en un hotel en Buenos Aires . La estrella que había visitado Argentina en el marco de una gira promocional, fue encontrado sin vida tras caer desde un balcón, dejando a miles de fans devastados.

Kris Kristofferson

Una verdadera leyenda de la música country y el cine, Kris Kristofferson falleció a los 88 años, cerrando una carrera que abarcó décadas. Como cantante y compositor, creó clásicos como Me and Bobby McGee y Help Me Make It Through the Night, que definieron una era del country. Kristofferson también tuvo una prolífica carrera como actor, con papeles icónicos en películas como Pat Garrett & Billy the Kid y Blade.

Kristofferson aún es venerado en la comunidad musical por su contribución al género country. Fue galardonado con múltiples premios, incluyendo un Grammy por su trayectoria. Su fallecimiento representa una pérdida irreparable para la música y el cine, pero su obra seguirá resonando en las generaciones futuras.

Tito Jackson

Miembro fundador de los icónicos Jackson 5, Tito Jackson fue una figura fundamental en la música pop de los 60 y 70. Junto a sus hermanos, conquistó las listas de éxitos con temas como ABC y I'll Be There. A lo largo de su vida, El hermano de Michael y Janet Jackson lanzó una carrera como solista enfocada en la música blues, destacándose con su álbum Under Your Spell en 2021.

En 2024, a los 70 años, Tito falleció, dejando atrás un legado musical que trasciende generaciones. Como parte de una de las familias más influyentes del pop, su muerte fue sentida por miles de fans alrededor del mundo, quienes lo recuerdan no solo por su talento musical, sino también por su calidez y humildad.

Shifty Shellshock

Este talentoso músico fue conocido por ser el vocalista principal de Crazy Town, donde alcanzó el estrellato con la canción Butterfly a principios de los 2000. A pesar de su éxito musical, su vida estuvo marcada por luchas personales con la adicción, lo que lo llevó a participar en programas de televisión como Celebrity Rehab.

Fallecido en su casa en Los Ángeles a los 49 años, Shellshock dejó un legado en el rap-rock y en la lucha pública contra las adicciones. Aunque su música sigue siendo parte del recuerdo colectivo, su partida generó un nuevo debate sobre el apoyo a los artistas en crisis.

Charlie Colin

El exbajista de Train ayudó a definir el sonido de la banda con éxitos como Meet Virginia y Drops of Jupiter. A lo largo de su carrera, Colin ganó dos premios Grammy y coescribió varios de los mayores éxitos de Train.

En 2024, a los 57 años, este fabuloso artista falleció en un accidente en Bruselas mientras cuidaba la casa de un amigo. Su muerte fue un duro golpe para la industria musical, que lo recordará como un talentoso músico y compositor que dejó su marca en el rock alternativo.

Javier Martínez

Pionero del blues en Argentina, Javier Martínez fue parte fundamental del grupo Manal, una de las bandas más influyentes del rock argentino. Con canciones como Avellaneda Blues, dejó un legado en la música de su país que sigue siendo apreciado décadas después.

Martínez falleció en 2024 a los 78 años, dejando un vacío en la escena del blues argentino. Su influencia es innegable, habiendo sido un pilar del rock en español y un ejemplo de perseverancia artística.

Françoise Hardy

Esta artista fue un ícono de la música francesa y la ola yé-yé de los años 60. Su sencillo Tous les garçons et les filles se convirtió en un himno generacional. Hardy también incursionó en el cine y la moda, consolidándose como una de las artistas más influyentes de su tiempo.

Fallecida a los 80 años, la cantante dejó un legado en la música francesa que continuará vivo a pesar de su ausencia. Su estilo único y su capacidad para transmitir emociones profundas la convirtieron en una figura irrepetible.

Steve Albini

Steve, uno de los productores más influyentes de la música alternativa, trabajó con bandas legendarias como Nirvana y Pixies. Con un enfoque minimalista y un rechazo hacia la industria musical tradicional, Albini ayudó a definir el sonido de una generación. Fallecido a los 61 años, Albini deja una huella imborrable en la producción musical. Su enfoque en la autenticidad artística sigue siendo un faro para músicos de todo el mundo.

Richard Tandy

Este gran músico fue el teclista de Electric Light Orchestra, contribuyendo al sonido distintivo de la banda con sus elaborados arreglos orquestales. Su trabajo con ELO lo llevó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017.

En 2024, Tandy falleció a los 76 años, pero su legado como uno de los mejores teclistas del rock sigue vivo. Su influencia en la música orquestal dentro del rock es indiscutible.

Mike Pinder

Co-fundador de The Moody Blues, Mike Pinder fue clave en la creación del sonido progresivo de la banda. Su trabajo en álbumes como Days of Future Passed le otorgó reconocimiento internacional.

Pinder falleció en 2024 a los 82 años, dejando un legado en el rock progresivo que perdurará a lo largo del tiempo. Su estilo único al teclado ayudó a definir un género.