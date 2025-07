Su fórmula del éxito, junto con una cuenta bancaria que refleja su impacto, parece simple, pero no lo es. Con letras llenas de emoción, un sonido que cruza baladas con lo mejor del punk y una estética cuidada que ya se convirtió en su sello personal, la ex estrella Disney cierra acuerdos con las marcas más importantes del ámbito económico, participa en campañas publicitarias con alcance mundial y lidera una generación que la escucha y sigue.

Pero, en 2019 su carrera llegó a un nuevo punto de inflexión: fue convocada para el papel principal de "High School Musical: The Musical: The series", un remake del clásico musical para la plataforma de streaming de la compañía. Y fue en este último proyecto donde comenzó a componer sus propias canciones, destacándose con el tema "All I Want". Mostrando por primera vez su faceta como compositora.

olivia rodrigo hsm.jpg

Así, en enero de 2021, Olivia dio el salto al mundo de la música con su sencillo debut "Drivers License", que se convirtió en un éxito global en solo pocos días, liderando las listas de Billboard y acumulando millones de reproducciones. Lejos de quedarse con un solo hit, en mayo de ese mismo año, lanzó su primer álbum de estudio, "SOUR", que recibió elogios de la crítica, tres premios Grammy (incluyendo "Mejor Artista Nueva") y consolidó su posición en la industria.

olivia rodrigo 3.webp

Dos años después, publicó "GUTS", su segundo disco, que incluye los éxitos "vampire", "bad idea right?" y "get him back!". Allí, mostró una evolución en su sonido, con más influencia del rock alternativo, sin perder la identidad que la caracteriza.

A lo largo de los años, se presentó en escenarios de gran prestigio como el Lollapalooza, los MTV Video Music Awards, los premios Grammy, el Tiny Desk de NPR y el Madison Square Garden. Este año, fue headliner del legendario festival Glastonbury en Reino Unido, una consagración para cualquier artista que busca dejar huella en la historia de la música.

olivia rodrigo 2.jpg

Patrimonio actual de Olivia Rodrigo

De acuerdo a la revista Forbes, Olivia Rodrigo acumula un patrimonio de 25 millones de dólares. Gran parte de su fortuna proviene de las ventas de sus discos y derechos de autor, donde sus canciones acumulan más de 69 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus videos superan los 4,5 mil millones de reproducciones en YouTube.

Además de su carrera musical, la artista suma ingresos por contratos publicitarios y colaboraciones. En 2022 se convirtió en embajadora de Glossier, la reconocida marca de cosméticos, y participó en campañas para Apple Music y Disney+, ampliando su presencia fuera del escenario.