Lorde sorprendió con un concierto sorpresa en Glastonbury para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco

Después de que la estrella del pop confirmara disimuladamente a través de Instagram el jueves que tocaría en el escenario Woodsies, cientos de fans acudieron al lugar horas antes para reservar un lugar y escuchar el álbum en vivo por primera vez. Vestida de blanco y acompañada por un cuarteto, Lorde tocó "Virgin" de principio a fin, comenzando con "Hammer" y luego con una enérgica "What Was That". Otros momentos destacados incluyeron "Shapeshifter", donde mostró un sostén plateado, y "Man of the Year", donde se retorció en el suelo del escenario.