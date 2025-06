Paul McCartney reveló cuáles son sus tres discos favoritos: "Me recuerdan momentos de mi vida"







El músico de los Beatles compartió su lista de álbumes de todos los tiempos como parte de un segmento en curso en su sitio web, 'You Know The Answer', en el que McCartney responde a una pregunta de un fan.

Paul eligió tres discos muy especiales.

El de este mes vino de un fan llamado Alex, quien escribió: "Mi pareja y yo hemos estado hablando últimamente de los álbumes y canciones que han musicalizado nuestras vidas. ¿Hay algún álbum que te lleve a algún período de tu vida? ¿Y interpretar tu propia música te evoca recuerdos similares?".

En su meditada respuesta, McCartney mencionó los discos de The Band, The Beach Boys y Neil Young como los que más le han marcado. "Mis álbumes favoritos de otros artistas suelen ser: 'Music from Big Pink' de The Band, 'Pet Sounds' de los Beach Boys y 'Harvest' de Neil Young", dijo.

"Son los tres clásicos que me encanta escuchar, y todos me recuerdan momentos de mi vida. Cuando interpreto mis propias canciones, lo mejor es que a menudo me traen recuerdos de cuando las grabé. Eso a menudo incluye recuerdos de John y George en el estudio. ¡Qué dulces recuerdos!".

El recuerdo de Paul McCartney por la muerte de Brian Wilson de The Beach Boys Tras la muerte de Brian Wilson de The Beach Boys a principios de este mes, McCartney compartió un emotivo homenaje en el que expresó su gran admiración por el fallecido cantante. “Brian poseía ese misterioso sentido de la genialidad musical que hacía que sus canciones fueran tan profundamente especiales”, escribió. “Las notas que oía en su cabeza y nos transmitía eran sencillas y brillantes a la vez. Lo adoraba y tuve el privilegio de estar cerca de su brillante luz durante un tiempo”. "Cómo seguiremos sin Brian Wilson, 'Solo Dios lo sabe'. Gracias, Brian". Después de que se conoció la noticia del fallecimiento de Wilson, los fanáticos rápidamente recordaron el estrecho vínculo que tenían ambos artistas y los grandes elogios que McCartney había compartido para el compositor a lo largo de los años, y muchos recordaron que una vez llamó a "God Only Knows" "la mejor canción jamás escrita".