Luis Caputo habló de Ricardo Darín y sus declaraciones sobre el precio de las empanadas: "Vergüencita ajena"

En una entrevista con La Cornisa (LN+), el titular del Palacio de Hacienda dijo sentirse con “vergüencita ajena” tras escuchar al actor, quien había señalado en La noche de Mirtha no comprender las medidas económicas del Gobierno “para sacar los dólares de debajo del colchón” cuando “una docena de empanadas vale $48.000” . “Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular”, retrucó Caputo.

En diálogo con Luis Majul, el funcionario que responde al presidente Javier Milei agregó: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena . Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

Caputo relativizó la cifra mencionada por el actor y sugirió que, en todo caso, corresponde a un consumo en locales exclusivos. “Todo bien si él puede comprar empanadas en lugares más caros. Pero no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha: ‘Los autos salen US$200.000’”, ironizó.

El funcionario concluyó con una chicana: “Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por $16.000. Me alegro de que él pueda comer las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no”.

Las declaraciones de Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand

Fue durante su participación en el programa "La Noche de Mirtha Legrand", donde el protagonista de la exitosa serie de Netflix "El Eternauta" se refirió a la delicada situación económico-social que atraviesa el país.

Mirtha Legrand, anfitriona de la tradicional "mesaza", no eludió la oportunidad de indagar sobre la visión de Darín acerca del contexto político-económico nacional.

El actor, con su característico ingenio, comenzó su respuesta con una aparente calma: "Fantástico, lo veo muy bien", dijo, para luego lanzar su crítica.

La estocada principal de Darín estuvo dirigida a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno libertario y las referencias a los ahorros guardados por los ciudadanos.

"Ahora que están sacando los dólares de los colchones. el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados...", deslizó con sarcasmo.

Sin embargo, el tono cambió rápidamente a la seriedad. "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", sentenció Darín, poniendo de manifiesto la desconexión que percibió entre el discurso oficial y la realidad de una gran parte de la población.

Sus palabras resonaron con la preocupación de muchos argentinos frente al aumento de los precios y la dificultad económica.