Gurú de la city recomendó en qué invertir: "El mercado brilla"

Los mercados comienzan a tener un mejor color. En el transcurso de esta semana, Pampa Energía colocó U$S 340 millones con vencimiento en el año 2034 a una tasa del 8,0% anual. Telecom colocó U$S 800 millones con vencimiento en el año 2033 a una tasa del 9,5% anual. Pluspetrol colocó U$S 450 millones con vencimiento en el año 2032 a una tasa del 8,75% anual. John Deere Credit coloco U$S 42 millones con vencimiento en el año 2027 a una tasa del 7,5% anual. Para los próximos meses Santa Fe, Córdoba y CABA se preparan para salir a buscar fondos a los mercados internacionales, se estima que podrían conseguir más de U$S 1.000 millones, a plazos entre 5 y 7 años. El presidente Javier Milei por primera vez dijo que podría salir a colocar un bono soberano si el riesgo país se coloca por debajo de los 550 puntos, en estos días opero en torno de los 650 puntos.