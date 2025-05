Reservas: para Ricardo Arriazu, el Gobierno ya debería haber intervenido en el mercado

“El Gobierno se reservó la posibilidad de intervenir en el medio de la banda. No quiere hacerlo porque quiere que el dólar caiga y toque el piso de la banda. Yo ya hubiera intervenido en el mercado”, dijo Arriazu el marco de un seminario organizado por Valo.

No obstante, coincidió con la estrategia del Ministerio de Economía y el Banco Central de que una cantidad de reservas de esa magnitud solo puede llegar a través de la cuenta capital. “No puede venir solo por la cuenta corriente”, explicó.

El regreso a los mercados internacionales

El referente, quien fue partidario de la convertibilidad en los años 90 y que ahora respalda la estrategia bimonetaria de la gestión Milei, señala que “en algún momento el Gobierno va a volver a los mercados internacionales”.

“Los dólares van a venir y para que el tipo de cambio no se derrumbe, éste es el momento donde la Argentina tiene que comprar. El país tiene que sacarse de encima lo del problema de la emisión monetaria no deseada. China y Japón multiplicaron por 100 su base monetaria y no tuvieron inflación”, dijo Arriazu.

No obstante señaló que “la Argentina va a ser un país caro” si es que el plan del Gobierno tiene éxito en estabilizar con un tipo de cambio bajo, lo que a su entender puede dejar a varios agentes económicos fuera de juego.