Espías, mentiras y una familia en juego: de qué se trata de la película "De Vuelta a la Acción"

No obstante, luego de una serie de eventos no planeados, se revela su identidad y pasado como espías. Un giro en sus vidas que amenaza no solo la tranquilidad en la que vivían, sino la seguridad de toda la familia. Viéndose obligados a volver al ruedo, la pareja vuelve a su vieja ocupación con el único objetivo de mantener a sus hijos a salvo.

Tráiler de De Vuelta a la Acción

Embed - De vuelta a la acción | Jamie Foxx, Cameron Diaz | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de De Vuelta a la Acción

El reparto de la película se pueden encontrar en el siguiente listado: