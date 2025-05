Murió James Foley, director de las secuelas de "Cincuenta sombras de Grey" y de "House of Cards"

Un representante le dijo al portal The Hollywood Reporter que Foley falleció “pacíficamente mientras dormía a principios de esta semana” en su casa de Los Ángeles después de una “lucha de años” contra el cáncer cerebral.

Nacido en Brooklyn en 1953, Foley trabajó durante más de tres décadas en cine, televisión y vídeos musicales. Una de sus colaboraciones más destacadas fue con Madonna, con quien trabajó en los 80 en tres vídeos musicales ("Live To Tell", "Papa Don't Preach" y "True Blue") antes de dirigir a la estrella en Who's That Girl de 1987.