Murió Ron Cephas Jones, actor de This is Us, a los 66 años

El actor estadounidense Ron Cephas Jones , conocido mundialmente por su papel en la serie This is us, falleció este sábado 19 de agosto a la edad de 66 años. El intérprete murió a consecuencia del “problema pulmonar” que sufría desde hace tiempo, explicó su representante a la revista People.

Ganó dos premios Emmy por dar vida a William Hill en la aclamada This is us, la serie de NBC. También trabajó en otras ficciones de televisión como Mr Robot, The Get Down, Luke Cage, Buscando a Alaska y, más recientemente, Truth be told.