Cruda y necesaria: la serie de Prime Video que narra un denigrante episodio de la historia de la humanidad + Seguir en









Basada en una obra que ganó un premio Pulitzer, la producción consigue retratar un hecho aberrante.

La producción esta basada en una obra literaria muy reconocida. Freepik

La batalla por liderar el mercado del streaming y captar nuevos suscriptores obliga a las compañías a buscar contenido que realmente marque la diferencia. En medio de esta dura competencia, Prime Video suele apostar por series y películas de gran impacto que logren separarse de la oferta tradicional de sus rivales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero la plataforma logró dar en la tecla con una impactante miniserie de origen estadounidense que retrata uno de los episodios más oscuros y violentos de su historia. Basada en una aclamada novela ganadora del premio Pulitzer y con un mensaje muy claro, la obra logra conmover a la audiencia por la crudeza con la que expone la lucha por la supervivencia y la libertad.

el ferrocarril subterráneo Prime Video La serie logra retratar un oscuro episodio de la historia de Estados Unidos. Prime Video De qué trata El ferrocarril subterráneo El ferrocarril subterráneo es una miniserie dramática estrenada en 2021 que adapta la novela escrita por el autor Colson Whitehead. La historia nos traslada a la época previa a la abolición, donde conocemos a Cora Randall, una joven afroamericana interpretada por Thuso Mbedu, que vive atrapada trabajando bajo condiciones inhumanas en una plantación de algodón en el estado de Georgia.

Decidida a conseguir su libertad, la protagonista emprende una arriesgada huida utilizando una red clandestina conocida justamente como el ferrocarril subterráneo. Mientras que en la vida real esta organización funcionaba como un sistema de rutas secretas y escondites para trasladar personas, la ficción le da un giro literal a la premisa. En este relato, la vía de escape es un verdadero tren con locomotoras, vagones y estaciones bajo tierra, construido en secreto para ayudar a huir a los esclavizados.

A lo largo de su viaje hacia los estados del norte, Cora debe enfrentar un nivel de violencia constante. Su escape se vuelve aún más tenso por la persecución de Ridgeway, un implacable cazarrecompensas encarnado por Joel Edgerton, quien tiene la estricta misión de rastrearla y devolverla a la plantación.

Prime Video: tráiler de El ferrocarril subterráneo Embed - The Underground Railroad - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de El ferrocarril subterráneo Thuso Mbedu

Chase W. Dillon

William Jackson Harper

Joel Edgerton

Aaron Pierre

Amber Gray

Kraig Dane

Jim Klock

Sheila Atim

Jeff Pope

Trevor David

Damon Herriman

Lily Rabe