La actriz Sophie Turner tuvo un accidente y se suspendió el rodaje de la serie "Tomb Raider" de Prime Video

La serie es una adaptación de la popular franquicia de videojuegos sobre las aventuras de la arqueóloga y aventurera Lara Croft.

La serie frenó su producción tras un accidente de su protagonista.

El rodaje de Tomb Raider , la esperada serie de Amazon MGM Studios creada por Phoebe Waller-Bridge , la creadora de Fleabag , se ha paralizado.

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"Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve" , declaró el estudio al portal Deadline. "Por precaución, la producción se ha interrumpido brevemente para que pueda recuperarse. Esperamos reanudarla lo antes posible".

No confirmaron si Turner sufrió la lesión en el set. Se espera que la paralización dure dos semanas y que el equipo reciba su salario durante ese período.

Amazon MGM Studios, que produce Tomb Raider para Prime Video junto con Crystal Dynamics, anunció el 15 de enero el inicio de la producción de la serie, que lleva mucho tiempo en desarrollo, con la publicación de la primera imagen de Turner como Lara Croft. La serie se está filmando principalmente en el Reino Unido.

Tomb Raider es una adaptación de la popular franquicia de videojuegos sobre las aventuras de la arqueóloga y aventurera Lara Croft.

Turner está acompañado en el reparto por Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

Waller-Bridge es creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge, quien también es co-showrunner y productor ejecutivo. Jonathan Van Tulleken es director y productor ejecutivo. Waller-Bridge y Jenny Robins son productoras ejecutivas a través de Wells Street Films, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson a través de Story Kitchen, Michael Scheel y Legendary Television. Matt McInnis es coproductor ejecutivo; Jan R. Martin es productora.

Turner hereda el papel de Croft de un linaje de actrices de acción real ganadoras del Oscar, incluidas Angelina Jolie (que protagonizó dos películas de Tomb Raider entre 2001 y 2003) y la estrella del reinicio de pantalla grande de 2018 Alicia Vikander.