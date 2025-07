Neil Druckmann, cocreador de "The Last of Us", abandona la serie antes del inicio del rodaje de la tercera temporada

Druckmann, quien estuvo profundamente involucrado en las primeras dos temporadas de la serie dramática trabajando junto al cocreador Craig Mazin , finalizará su participación creativa en la próxima tercera temporada del programa mientras centra su "enfoque completo" en Naughty Dog , el estudio de videojuegos detrás de "The Last of Us", y sus proyectos futuros.

“He tomado la difícil decisión de retirarme de mi participación creativa en 'The Last of Us' en HBO”, declaró Druckmann el miércoles a través de sus redes. “Con el trabajo finalizado en la segunda temporada y antes de que comience cualquier trabajo significativo en la tercera, ahora es el momento ideal para centrarme por completo en Naughty Dog y sus proyectos futuros , incluyendo la escritura y dirección de nuestro emocionante próximo juego, 'Intergalactic: The Heretic Prophet', junto con mis responsabilidades como director de estudio y director creativo”.

Druckmann añadió que cocrear "The Last of Us" ha sido un punto culminante en su carrera, al igual que trabajar junto a Mazin. Durante su participación en "The Last of Us", Druckmann escribió y produjo la serie, además de dirigir dos episodios.

“Estoy profundamente agradecido por el enfoque meticuloso y la dedicación del talentoso elenco y equipo en la adaptación de 'The Last of Us' Parte I y su posterior adaptación de 'The Last of Us' Parte II”, continuó Druckmann. “Espero con ansias que HBO y PlayStation Productions continúen la historia de Ellie y Abby la próxima temporada”.

Qué dijo Craig Mazin sobre la partida de Neil Druckmann de la serie The Last of Us

En una declaración a la prensa, Mazin aplaudió a Druckmann como un “socio creativo generoso” y redobló su compromiso de continuar adaptando “The Last of Us” Parte II, que se ha dividido en las temporadas 2 y 3 de la serie de HBO.

“Trabajar con Neil y dar vida a una adaptación de su brillante obra en HBO ha sido un sueño creativo”, dijo Mazin. “No podría haber pedido un socio creativo más generoso. Como verdadero fan de Naughty Dog y del trabajo de Neil en los videojuegos, estoy entusiasmado por jugar su próximo juego. Mientras él se centra en eso, seguiré trabajando con nuestro brillante elenco y equipo para ofrecer el espectáculo que nuestro público espera. Estamos muy agradecidos con Neil y Halley Gross por confiarnos la increíble historia de 'The Last of Us' Parte II, y estamos igualmente agradecidos a los millones de personas de todo el mundo que sintonizan la serie”.

The Last of Us terminó de emitir su segunda temporada a fines de mayo y obtuvo una renovación anticipada para la temporada 3 en abril.