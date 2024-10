Oasis confirma a Richard Ashcroft como invitado especial para la gira de reunión de 2025

El cantautor y ex líder de The Verve tiene previsto abrir el concierto de la banda de britpop en cada fecha de la gira del próximo verano boreal.

El cantautor y ex líder de The Verve tiene previsto abrir el concierto de la banda de britpop en cada fecha de la gira del próximo verano boreal, que incluye siete noches en el estadio Wembley de Londres y cinco conciertos en el Heaton Park de Manchester.

“Puedo decir sin exagerar que el talento para componer canciones de Noel y el espíritu puro de Liam como cantante principal me ayudaron a inspirarme para crear algunas de mis mejores obras . Fue la perfección de 'Live Forever' lo que me obligó a intentar escribir las mías propias”.

Añadió: “Se atrevieron a ser grandes, hicieron realidad los sueños que teníamos y siempre recordaré esos días con alegría. Ahora es el momento de crear más recuerdos y estoy listo para hacerlo realidad. Nos vemos el próximo verano. La música es poder”.

Just Announced@richardashcroft will be joining as a special guest for all UK and Ireland Oasis Live '25 shows — Oasis (@oasis) October 21, 2024

Los detalles sobre el resto de la alineación de apoyo para los shows de Oasis en el Reino Unido e Irlanda se revelarán a su debido tiempo, según un comunicado de prensa.

La relación de Richard Ashcroft con Oasis

Ashcroft tiene una larga historia con Oasis, y fue la inspiración detrás de su éxito de 1995, "Cast No Shadow". Una de las primeras giras nacionales de Liam y Noel Gallagher fue como teloneros de The Verve en 1993, antes de su álbum debut de 1994, "Definitely Maybe".

En 1995, The Verve abrió el concierto de Oasis en The Bataclan en París antes de aparecer como invitados especiales en el espectáculo en una carpa gigante en Irving Beach, Escocia. Ashcroft luego prestó coros en el sencillo de Oasis "All Around The World" del álbum "Be Here Now" de 1997.

Liam y Noel siguen siendo amigos cercanos de Ashcroft. En 2021, el ex líder de The Verve contó con la colaboración de Liam para una versión acústica de su canción de 2000 "C'mon People (We're Making It Now)", que aparece en su álbum reimaginado de 2021, "Acoustic Hymns Vol. 1".

Además, Ashcroft realizó un set de apoyo sorpresa cuando Liam encabezó el cartel en Finsbury Park de Londres en 2018 .