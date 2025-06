"Tenemos que estar preparados para el peor escenario", advirtió un especialista argentino que vive en Israel

Nosotros como argentinos conocemos esto, porque fuimos víctimas de dos atentados presuntamente en manos iraníes. No es algo que solamente se limita a Israel, sino también a los judíos en el mundo. Porque Irán es un enemigo acérrimo de Israel, que -a lo largo de toda su historia, pero fundamentalmente desde el siglo XX- no puede permitirse que haya un estado con un poderío nuclear militar. Especialmente si dice, noche y día, que van a acabar con nosotros : por eso se cataloga como ataque preventivo .

P: EEUU se desligó de la ofensiva. ¿Cómo ves la participación de esa nación en esta batalla?

DT: Esta batalla es mediática. Si vos creés que Israel hubiera hecho este ataque sin el visto bueno de EEUU…pues no. Especialmente, por cuál podría ser la represalia iraní ante Israel. Hay dos factores a tomar en cuenta: EEUU unilateralmente comenzó negociaciones con Irán que fracasaron muy rápido.

Por otro lado, se creó este momento que te permite hacer un ataque quirúrgico de esta dimensión sin mayores pérdidas humanas no involucradas, habiendo cortado la cabeza de la primera y segunda línea militar; la cabeza de la primera línea científica nuclear y la capacidad responsiva de Irán que ya se había terminado en abril de este año cuándo se atacaron los sistemas antiaéreos.

Eso te explica por qué 200 aviones pueden cruzar el Medio Oriente y países árabes para atacar Irán de manera sincronizada y durante 2 horas. Esto va mucho más al conflicto chiita (Irán)-sunita (Arabia Saudita). Estábamos acostumbrados al hecho de que Irán actúa por medio de sus proxys: Hezbollah en el norte del Líbano, en Siria Hamás y los hutíes en Yemen.

Parte de estos proxys perdieron fuerza o capacidad de acción. Acá tenemos no solamente un ataque preventivo, tenemos un sismo geopolítico en el Medio Oriente hasta ahora. Como una persona que viene del campo de la paz, me pregunto cuáles podrían ser los resultados hacia una posible paz. Ante el hecho de que el gobierno legítimo palestino decayó por acciones del gobierno israelí, y se fortaleció Hamás, este apareció como el defensor de los palestinos. Son palestinos, obviamente, pero se transformaron no solamente en un ente terrorista, sino en un proxys absoluto de Qatar e Irán. Esto explica el ataque holocáustico de octubre de 2023.

En la Franja de Gaza, que es un terrorismo de estado de Hamás, viven 2.2 millones de palestinos. De ellos, alrededor de 2 millones no están involucrados que viven muy mal, y ahora peor. Y puede ser que haya 200.000 que apoyen a Hamás abiertamente sea voluntaria o involuntariamente y 60.000 terroristas. Y tenemos que cuidar mucho lo máximo posible a la población civil no involucrada. Este tiene que ser el compromiso ético, político y religioso del estado de Israel.

Netanyahu anuncio Libano CAPTURA.png Para Teitelbaum el gobierno de Israel "tiene que ser reemplazado por uno dispuesto a dialogar" con Palestina.

P: ¿Cómo ven los ciudadanos israelíes esta serie de medidas y la gestión, en general, de Benjamín Netanyahu?

DT: Permitime ser optimista y pesimista. Optimista en el sentido de que si bien Netanyahu lideró este ataque como el ministro de Israel, la gente no se olvida del Netanyahu pre 7 de octubre del 2023 y de las cosas que llevaron a ese ataque.

Hay una disconformidad popular por los intentos de golpe de estado jurídico, de cambiar las leyes de tal manera de perpetuar su gobierno. No se olvidan tampoco del hecho de que él está juzgado por varios casos que comprometen su integridad ética y moral. Y también que constantemente divide a la población. Ahora ocurrió acá algo sin precedentes de medidas históricas.

Por otro lado, creo que parte de la población israelí tiene cuentas para saldar con Netanyahu. Si esto le permite esquivar el bulto por lo pronto, puede ser, pero de todas maneras creo que este gobierno es el peor de Israel en su historia. A pesar de las acciones en Irán, tiene que ser reemplazado por un gobierno más equilibrado y dispuesto a dialogar con la autoridad nacional palestina, ya que a Hamás hay que seguir atacándolo.

La guerra con Irán tiene objetivos claros, concisos, medibles: es alejarlo de la capacidad atómica, balística y quizás desestabilizar el régimen de los Ayatolás.

Esto es un interés de Occidente -EEUU, Francia, Inglaterra, Alemania-, no solamente de Israel. Quizás, en este sentido, Israel hizo el trabajo sucio. Esto es la antípoda de la guerra en Gaza, porque fuera de que no se hace todo lo necesario para devolver a los rehenes vivos a rehabilitación y a los muertos a una digna sepultura, no queda claro.

Netanyahu tiene un mantra de la victoria absoluta pero no dice qué es, de manera que la guerra no tiene objetivos políticos. Acá no se ve el gollete ni a nivel bélico o político y de ahí podés entender que Netanyahu continúa la guerra en Gaza por intereses que no son de seguridad, sino de continuar en el poder”.

P: ¿Qué tan probable es que esto escale a una guerra regional?

DT: Todavía no sabemos la dimensión real del daño que este ataque israelí, y otros anteriores, causaron. Segundo, no sabemos con qué recursos cuenta en este momento Irán a pesar de que tienen misiles balísticos. Pero Israel también tiene de qué manera defenderse. Me parece improbable que se usen armas sucias para una guerra de exterminio (biológicas, químicas). Irán es un país gigante, con capacidad residual de responder. Yo creo que acá entra a jugar el interés occidental. Nosotros como israelíes tenemos que estar preparados para el worst case scenario.