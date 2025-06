Lanzan una franquicia boutique para tostar y producir el mejor café

Además, el canon de ingreso está incluido. Según los propietarios, el modelo está diseñado para que puedas alcanzar el punto de equilibrio entre los 28 y 36 meses.

Franquicia café boutique

La propuesta abre puertas a emprendedores locales, brindándoles la oportunidad de formar parte de una marca reconocida con altos estándares de calidad y un modelo de negocio probado.

Kapselmaker es una empresa joven que irrumpió en el mercado argentino acercando una experiencia completa y cuidada hasta el último detalle. Integrada por socios fundadores y familia logró posicionarse en el mercado del café con una propuesta 360: café de altísima calidad en granos, cápsulas, molido e instantáneo.

La vivencia fue superadora gracias a las alianzas con Delonghi y Saecco que permitieron al cliente vivenciar el verdadero mundo del café. En la tienda Roaster & Factory Boutique se observa cómo los granos son seleccionados, tostados y luego molidos para ser degustados al instante en alguna de estas cafeteras one touch que el mercado estaba pidiendo. Así se convirtió en el primer Roaster que permite al cliente comprar una cafetera teniendo la posibilidad de probarla antes de elegir la adecuada a sus necesidades.

image.png

“Quien adquiere una franquicia no sólo está llevando café en cápsula, molido o grano sino que se transforma en una parte vital en el ecosistema del café de cada región donde se instala aportando variedad, frescura de tueste y precio a todo el sector profesional. El tostadero genera trabajo y transforma las regiones donde se desarrolla. No hay que ser un gran entendido del mundo del café, sino un amante del grano verde o tostado ya que la máquina tostadora cuenta con un software ideado para que se pueda operar replicando las mastership. Vendemos un estilo de vida con aroma a café que construye puentes entre las personas, las instituciones, los comercios; no construimos muros sino puentes”, relata Javier Boustani CEO Kapselmaker.

“Somos el GPT del café, la empresa viene utilizando IA desde sus inicios: en campañas de marketing, procesos productivos y análisis de granos. Kapselmaker apunta a construir la más grande red de tostaderos en todo el país. No sólo es una boutique de venta de café, su ventaja competitiva se encuentra en la manera autónoma con que está diseñada la franquicia”, agrega Boustani.