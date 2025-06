Fue compañero de LeBron James y brilló en la NBA, pero perdió toda su fortuna y hoy vive en la calle

Si bien es obvio que los sueldos de la NBA dejan millones de dólares para los jugadores, la gran motivación pasa por jugar en la liga más competitiva del básquet. Y también es mucho más importante la calidad no solo de los rivales, también de los compañeros que uno puede encontrarse en cualquier franquicia.

Pero por más que uno pueda llegar a la cima, lo complicado siempre es mantenerse, y este es el caso de Delonte West. Este ex basquetbolista profesional, que supo ser compañero de Lebron James, consiguió una fortuna que por distintos problemas no solo no pudo conservar, ya que incluso se declaró en bancarrota.