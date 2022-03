Quién es Doja Cat, la cantante que se peleó con el público paraguayo y acusaron de xenófoba

doja cat - 1 Los polémicos tweets de Doja Cat. Redes

La reacción de los fans no se hizo esperar y empezaron a responderle con fotografías y videos que probaban que si habían permanecido esperando a su artista favorita bajo la lluvia en la puerta del hotel. Como si fuera poco, surgieron testimonios de otros fanáticos que pudieron ingresar a una fiesta de la artista esa noche y que les solicitaron que "no la miren a los ojos".

Esta actitud de la cantante no solo repercutió en su público en Paraguay, sino también en el de otros países latinoamericanos a quienes no les cayó bien que una cantante estadounidense denigre a las personas de nuestra región. En las redes sociales pudieron leerse discusiones entre fanáticos de ambos lugares defendiendo a su artista o a un país hermano. Además de, por supuesto, tantos memes que hasta la cuenta oficial del Mercosur aprovechó para referirse a la situación.

Parte del crecimiento de la polémica se debió a que Doja Cat volvió a insistir en apuntar contra su público. A pesar de las pruebas de que si habían asistido al hotel, ella respondió, y luego borró: "Me arrepiento de todo el tiempo que gasté alistándome ese día para el show por el que me estuve rompiendo el lomo cada día para darles a ustedes, pero Dios los bendiga".

Más tarde también publicó en Twitter que no lamentaba lo que sucedido, que no volvería a sacarse fotos con "más nadie tras este tour" y amenazó directamente con dejar la música: "Ya no me importa una mierda, renuncio y no puedo esperar a desaparecer ni que me crean nunca más. Todo esta muerto para mi, la música esta muerta y soy una tonta por pensar que estaba hecha para esto. Es una pesadilla dejen de seguirme".

La mala posición para la artista también quedó evidenciada en que otros artistas que debían presentarse el festival cancelado difundieron mensajes para sus fanáticos. Machine Gun Kelly salió a tocar en la puerta del hotel y Miley Cyrus compartió un mensaje en redes sociales pidiéndole disculpas a sus fans y deseando que se cuiden por las inundaciones que afectaron a Asunción.

Quién es Doja Cat

Esta artista, que se encuentra entre los 10 más escuchados de Spotify, tiene 16 años y es originaria de Los Angeles. Su familia está muy anclada al arte, su padre es director de cine y su madre es pintora. Gracias a esto se dedica al piano y al baile desde muy pequeña.

Comenzó subiendo música a la plataforma Soundcloud en 2013 donde llamó la atención llegó a firmar con Kemosabe/RCA, con quienes publicó su primer EP "Purrr!" en 2014. El éxito llegó definitivamente en 2018 con "Mooo!" que acumuló más de 10 millones de visualizaciones en YouTube en pocos días y el visto bueno de la crítica.