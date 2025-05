Peligra el juicio a Sean "Diddy" Combs por la ausencia de un testigo clave

Horas antes de que comiencen las declaraciones de apertura en el juicio por tráfico sexual contra Sean "Diddy" Combs ante un jurado aún no formado, la defensa está preparada para pedir la suspensión del proceso legal .

Hasta el domingo por la noche, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aún no había restablecido contacto con un testigo clave contra el fundador de Bad Boy Records, según informa el portal Deadline.

Hace tan solo unas semanas, la Víctima-3, como se la conoce en la acusación contra Combs , se había comprometido a testificar en el juicio penal, que probablemente conllevará la condena perpetua del acusado, ganador del Grammy y que rechazó un acuerdo con la fiscalía. Al no tener que revelar su verdadero nombre, según los documentos judiciales, la Víctima-3 habría detallado ante el tribunal y el jurado cómo Diddy presuntamente la explotó sexualmente.

Ahora la Víctima-3, que no reside en Nueva York, se encuentra desaparecida y podría proporcionar al equipo legal de Combs las herramientas para paralizar el caso, al menos por ahora. Se espera que comparezca ante el juez Arun Subramanian alrededor de las 8:30 a. m. ET para consolidar el jurado y escuchar una actualización sobre la Víctima-3 por parte de los federales. La defensa planea solicitar la anulación del juicio o un aplazamiento del inicio del mismo, si no aparece.