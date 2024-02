Premios Oscar: Ryan Gosling finalmente cantará en la ceremonia

Mark Ronson, quien escribió la canción con Andrew Wyatt, le dijo a Variety en los Grammy que su sueño era que Gosling actuara en los Premios de la Academia.

Cuando se le preguntó si posiblemente sustituiría a otro cantante en caso de que Gosling no quisiera interpretar “I'm Just Ken” en vivo durante los Oscar, Ronson dijo: “No. Creo que si Ryan no lo hace, entonces nosotros no lo haremos”.

“I'm Just Ken” es uno de los dos temas de “Barbie” que obtuvieron una nominación al Oscar a la mejor canción original. El otro es “What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas, que ganó el Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales por encima de “I'm Just Ken” y el éxito de “Barbie” “Dance the Night” de Dua Lipa.