Richard Sturgeon: fidelidad a la naturaleza de la pintura

El destacado artista acaba de inaugurar en el Paseo de las Artes Duhau su muestra "Pomposo", cuyo título, que no esconde la ironía, alude entre otras cosas al gran tamaño de sus nuevas obras, figuraciones y abstracciones.

Como dijo su amigo Federico Peralta Ramos, Richard es “gánico”, es decir hace lo que se le antoja . Escapa a la teoría del cliché deleuziano, y como lo expresara el filósofo francés (París,1925-1995) en “El concepto de diagrama”, “pintar no es pintar formas sino fuerzas. El hecho pictórico ocurre cuando la forma es puesta en relación con una fuerza”.

En la obra de Sturgeon no hay narrativa. Lo que sí se va a encontrar es su fidelidad a no ceder ante las modas pictóricas o tecnológicas, lo suyo es el óleo y el pincel. Sigue sin adherir a ninguna tendencia, pasó por la figuración, por el surrealismo, por la abstracción y no se quedó en ningún estilo. Su pincelada es impulsiva, desordenada, es el espectador quien va a ordenar los fragmentos con su mirada abarcadora.