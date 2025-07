Ringo Starr cumple 85 años: el baterista que marcó mucho más que el ritmo de The Beatles

Hoy, 7 de julio, Richard Starkey esta cumpliendo 85 años. Mundialmente conocido como Ringo Starr , el carismático baterista no solo fue el corazón rítmico de The Beatles , sino que también forjó una trayectoria musical y artística única que perdura hasta el día de hoy.

Antes de The Beatles, Ringo formó parte de Rory Storm and The Hurricanes, una de las bandas más populares de la escena de Liverpool, donde se ganó su apodo "Ringo" por los numerosos anillos que solía usar y "Starr" por sus solos de batería, conocidos como "Star Time".

Ringo y su llegada a The Beatles

La historia de cómo Ringo se unió a The Beatles es ya una leyenda. En agosto de 1962, la banda, que por entonces estaba consolidándose en la escena musical, despidió a su baterista original, Pete Best. John Lennon, Paul McCartney y George Harrison ya conocían a Ringo por su trabajo con Rory Storm and The Hurricanes y admiraban su estilo de batería, su profesionalismo y su personalidad tranquila. A pesar de la consternación de los fans de Best, la decisión de incorporar a Ringo resultó ser fundamental para el éxito global de The Beatles.

Su estilo de batería, caracterizado por una precisión metronómica y una creatividad sutil, encajó perfectamente con la dirección musical de la banda. Ringo no era un baterista ostentoso, sino un maestro del "groove", siempre al servicio de la canción. Su capacidad para mantener el ritmo de manera impecable y añadir toques distintivos sin sobrecargar las composiciones fue crucial para el sonido innovador de The Beatles.

Canciones como "Ticket to Ride" o "Come Together" son ejemplos perfectos de su habilidad para enriquecer la textura musical con patrones rítmicos complejos pero discretos.

the beatles 2.jpeg Paul, Ringo John y George en plena beatlemanía.

Más allá de la batería: su voz en The Beatles

Aunque principalmente conocido por su batería, Ringo también dejó su huella vocal en varias canciones icónicas de The Beatles. Su voz distintiva, a menudo cómica y siempre entrañable, aportó una dimensión adicional a la banda.

Temas como "Yellow Submarine", que se convirtió en un himno infantil y pacifista, o "With a Little Help from My Friends", una oda a la camaradería, son claros ejemplos de su contribución vocal. Menos conocidas, pero igualmente encantadoras, son sus interpretaciones en canciones como "Don't Pass Me By" y "Octopus's Garden", ambas compuestas por él mismo, mostrando su talento para la composición, a menudo eclipsado por el genio de Lennon y McCartney.

Estas canciones revelan su capacidad para crear melodías pegadizas y letras sencillas pero emotivas, que resonaban con la audiencia.

Carrera solista y colaboraciones legendarias

Tras la disolución de The Beatles en 1970, Ringo Starr emprendió una exitosa carrera en solitario, lanzando una serie de álbumes que contaron con la colaboración de sus ex compañeros de banda.

Su álbum homónimo de 1973, "Ringo", es un testimonio de la duradera amistad y el respeto mutuo entre los Fab Four, ya que contó con la participación de Lennon, McCartney y Harrison en diferentes temas. Canciones como "Photograph" (co-escrita con George Harrison) y "You're Sixteen" se convirtieron en éxitos mundiales, consolidando su estatus como artista solista. A lo largo de las décadas, Ringo continuó lanzando álbumes, explorando diversos géneros musicales y siempre manteniendo su estilo distintivo.

Su discografía en solitario es un viaje a través de diferentes épocas musicales, mostrando su versatilidad y su amor por la experimentación.

La conexión con sus ex compañeros nunca se rompió del todo. Ringo colaboró en numerosas ocasiones con cada uno de ellos a lo largo de los años. Tocó la batería en álbumes de George Harrison como "All Things Must Pass" y "Cloud Nine", y en canciones de John Lennon como "Mind Games" y "Walls and Bridges".

Con Paul McCartney, colaboró en varios de sus proyectos en solitario, como el álbum "Pipes of Peace" donde grabaron juntos la emotiva canción "Take It Away".

Estas colaboraciones no solo demostraron la perdurable amistad entre los ex Beatles, sino que también permitieron a Ringo seguir siendo parte de la historia musical en constante evolución de sus compañeros.

ringo 2.jpg Ringo siempre se mantuvo activo a lo largo de los años, incluyendo giras a nivel mundial.

La All Starr Band: una constelación de estrellas

En 1989, Ringo Starr formó la Ringo Starr & His All-Starr Band, un concepto innovador que ha sido un pilar de su carrera desde entonces. Esta banda, que cambia su formación cada gira, cuenta con músicos de renombre que han sido líderes o miembros destacados de otras bandas famosas.

La premisa es simple pero brillante: cada músico toca sus propios éxitos, junto con algunas canciones de The Beatles y de la carrera solista de Ringo.

Esta iniciativa le ha permitido a Ringo seguir girando por el mundo, ofreciendo a los fans una experiencia musical única y colaborativa. Músicos como Joe Walsh (Eagles), Todd Rundgren, Steve Lukather (Toto), Colin Hay (Men at Work) y Sheila E. son solo algunos de los muchos talentos que han formado parte de esta "banda de ensueño", consolidando el legado de Ringo como un líder que fomenta la colaboración y el disfrute musical.

Los "regresos" de los Beatles: uniones históricas

Uno de los momentos más esperados por los fans de The Beatles fue la reunión de los tres miembros sobrevivientes para el proyecto "Anthology" en la década de 1990. Ringo, Paul y George se reunieron para grabar nuevas pistas para canciones inéditas de John Lennon, como "Free as a Bird" y "Real Love". Estos temas representaron un emotivo reencuentro musical y ofrecieron a los fans una última oportunidad de escuchar a los tres Beatles restantes trabajando juntos.

The Beatles.webp The Beatles nuevamente juntos en el videoclip de "Now and Then".

Más recientemente, en 2023, Ringo y Paul McCartney volvieron a unirse para completar "Now and Then", una demo de John Lennon que, gracias a la tecnología de inteligencia artificial, pudo ser rescatada y terminada, incluyendo las partes de batería de Ringo y el bajo de Paul, junto a la voz original de Lennon y una pista de guitarra de George Harrison. Esta canción se convirtió en el "último tema de The Beatles", un regalo póstumo y conmovedor para millones de fans en todo el mundo, demostrando una vez más la indisoluble conexión entre ellos.

Más allá de la música: un artista polifacético

La vena artística de Ringo Starr no se limita a la música. A lo largo de su vida, ha incursionado en diversas disciplinas, demostrando su creatividad y su deseo de explorar nuevas formas de expresión.

Ha participado en varias películas, tanto como actor en roles protagónicos como en cameos memorables. Sus actuaciones en "Candy" (1968), "The Magic Christian" (1969) y "Caveman" (1981) muestran su talento cómico y su carisma en pantalla.

Además, Ringo es un talentoso fotógrafo, habiendo publicado varios libros con sus imágenes, capturando momentos íntimos de su vida y de la historia de The Beatles. Sus fotografías ofrecen una perspectiva única y personal de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. También ha explorado el mundo del arte visual, con sus pinturas y dibujos que a menudo presentan su característico estilo lúdico y vibrante.

Su más reciente disco y legado

En los últimos años, ha incursionado en el diseño de moda, colaborando en colecciones de ropa con su distintivo estilo. Respecto a la música este año lanzó "Look Up" su vigesimoprimer álbum de estudio. El disco es un reflejo de su amor a la música country, cuenta con apariciones especiales de Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius y Larkin Poe, así como contribuciones en la escritura y producción de T Bone Burnett.

A sus 85 años, Ringo Starr sigue siendo una figura vibrante y activa, un verdadero tesoro musical y cultural. Su legado va más allá de haber sido "el baterista de The Beatles"; es el de un artista que, con humildad y un talento innegable, ha dejado una marca imborrable en la historia de la música y más allá.