Tras su exito con "Wicked", Jon M. Chu dirigirá la película de acción real de "Hot Wheels"

Juel Taylor y Tony Rettenmaier, guionistas y directores que han participado en Creed II y They Cloned Tyrone, han sido seleccionados para escribir el guion, con Bad Robot de J.J. Abrams y Electric Somewhere de Chu como productores. Robbie Brenner producirá para Mattel Studios junto a Chu, Abrams y Michael Bostic, con Arturo Thur de Koós supervisando la producción para Mattel Studios. Sheila Walcott y Zach Hamby supervisan la producción para Warner Bros. Pictures, junto con Jon Cohen para Bad Robot y Jane Lee para Electric Somewhere.