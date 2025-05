Rubén Pires: "No se entiende por qué se elimina el Instituto Nacional de Teatro"

Rubén Pires: Víctor me paso una primera escritura en el 2021, al leerlo me interesó la idea que proponía sobre el encuentro entre un ex capitán del ejército y el fantasma de un soldado, y luego aparecía el personaje de la mujer. Lo que más me atrajo realidad fue el título, ya que me permitía abrir interrogantes sobre el lugar de dios en la actualidad, el lugar del poder y el tema de la culpa. En ese momento quedo ahí ya que la pieza no me interpelaba para dirigirla. Luego de un año Víctor me propuso retomar el proyecto pero escribiendo un nuevo material basándonos en la idea que me había compartido. Ya había escrito en coautoría con Nina Cortese una obra llamada “El visitante”, después con Manuel González Gil “El romance del Romeo y la Julieta”, también con él una adaptación de “Canciones para mirar”, con Ricardo Halac “Luna gitana”, con lo cual ya tengo un ejercicio de co-escritura, además realicé traducciones y adaptaciones de obras clásicas de W. Shakespeare, J. Anouilt, Puskin, L. Pirandello, A. Discepolo, Samuel Becket, que es en cierta forma es habar a partir de otras voces, interpretar y dejarse atravesar por los materiales.