José María Listorti: "Me preparé dos años para encarnar al cangrejo Sebastián, fue lo más difícil que me tocó hacer"

Evelyn Botto: Esto es una escuela para mí, me encanta aprender. Siempre quise hacer una drag queen, no quiero dejarme llevar por los nervios o lo que representa Úrsula para mucha gente, entiendo que soy una pequeña parte de un todo.

P.: ¿Cómo es tu personaje de Úrsula?

E.B.: Es un pulpo queer que vive desterrada en las profundidades del mar, llena de resentimiento y con razón, hizo cosas malas en su pasado pero le tocó un lugar en el cual se llenó de odio. Úrsula es encantadora, tiene un plan maligno para hacerle mucho daño a mucha gente pero hará creer a todos que está bien lo que hace. Es adorable, no la podrás parar de mirar, tiene humor pero al mismo tiempo es malísima. No se si da miedo, asusta con su cambio de ánimo, es ciclotímica, tiene un vuelo sobre el escenario que es un gran desafío. Juego a ser alguien que no soy con este personajón y voy a fondo.

P.: ¿Y tu personaje del cangrejo Sebastián?

José María Listorti: Me enteré de “La sirenita” cuando hacía “Matilda” y empecé a prepararme. Venía escuchando “Bajo el mar!” en Spotify en el auto, bajaba versiones karaoke, fui a canto para pulirlo, fui a la audición y quedé. No es un espectáculo para nenes, es para todos, como cuando ves “El rey león” en Broadway. No es hablarle a los niños, se actúa de otra manera .

P.: ¿Cómo encarnás a esta criatura entrañable?

J.M.L.: Estudié cómo hablar, esa mezcla de caribeño, cubano, pero no queríamos que sonara a burla exacerbada. Con un coach hicimos reuniones para aprenderlo bien. La preparación del personaje es heavy porque tengo una especie de pinza en las manos, zapatos incómodos, llevo un saco que tiene atada una mochila con tenazas, y mi postura corporal es encorvada, así que quedó torcido.

P.: ¿Qué diferencia podés marcar entre el teatro musical y la TV?

J.M.L.: Esto es lo más difícil que me tocó hacer. La comedia musical tiene un riesgo importante porque es una coreo exacta, no podés morcillear como en una comedia con texto. Cuando hacíamos Videomatch con Pachu podíamos romper la cuarta pared, acá hay que entrar a tiempo, es como un relojito, un engranaje hermoso, si uno se equivoca entra mal la música. Es un stress lindo. Acostumbrado a improvisar toda la vida en Videomatch, esto es un giro de timón.

P.: ¿Cómo ves los medios hoy?

J.M.L.: Soy fan de la tele pero la tele está en el streaming de hoy. Veo Olga, Luzu, Neura, convivimos todos, la tele sigue tirando porque hay que pensar que 70 mil views no son ni un punto de rating. Esos streamings están de moda y todo lo que dicen repercute, y está bien que sea así. Estoy en la Pop de 4 a 7 y nos miran por Youtube también, pero son más los que nos escuchan por la radio. Lo bueno de Youtube es que llegamos a otros países, Internet amplifica la llegada. El contenido es el mismo pero es generacional, los pibes no escuchan radio y mis amigos o mi mamá no ven YouTube. Los pibes vienen con ese chip, no prenden la radio, ven YouTube o streaming.