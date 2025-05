Qué ver el fin de semana: "La curva del tiempo" en Espacio Callejón

El relato orilla la soledad de la montaña, su inmensidad y sus secretos, las nimiedades de la vida cotidiana compartida con un otro y cómo seguir cuando ya no está, las intermitencias de la memoria y su permanente engaño, o en rigor, los intersticios de la mente y hasta dónde son capaces de llegar.

“Dicen que hay que vivir el presente pero a mi el pasado me hace bien”, dice él, quien no puede o no quiere soltar a su compañera de vida, y acaso ella tampoco quiera o pueda irse. También aparece lo preciado del tiempo recobrado, como detenido en un lugar, y justamente en esa pausa poder sentarse en el sillón a leer qué más sino El Quijote.