Jack Doohan aseguró "no sentirse afectado" por la presión de Franco Colapinto

"A pesar de todo, incluso en los momentos difíciles, nunca me sentí afectado. Tenía un buen grupo de personas a mi alrededor y el equipo también me apoyó mucho, así que nunca lo tuve ni lo sentí en el fondo de mi mente. Claro que siempre habrá ruido, pero estaba más concentrado en ser lo más rápido posible en el coche que en algo externo", expresó.

A su vez, confesó que a principios de año sí prestaba más atención al bullicio en torno al pilarense, pero que de a poco se fue acostumbrando y dejó de darle relevancia al asunto.

"Para ser sincero, lo peor fue en enero, cuando hubo más ruido. No pasaba nada más, pero creo que había una nueva narrativa cada fin de semana y, además, enseguida supe qué era irrelevante y qué no. Me concentré en mi trabajo", afirmó.

Sin embargo, la realidad es que los ojos están puestos en Doohan debido al flojo rendimiento mostrado en los cinco primeros circuitos de la actual temporada de la máxima categoría del automovilismo.

El australiano no sumó puntos con la escudería francesa en esta campaña: no finalizó la carrera en Australia, terminó 15° en China y Japón, 14° en Bahréin y 17° en Arabia Saudita.

Esto generó que los rumores aumentaran y que los directivos de Alpine, al mando de Flavio Briatore, comenzaran a considerar a Colapinto como una alternativa en caso de que la mala racha continúe.

"Creo que es solo circunstancial, no creo que haya un objetivo hacia mí, simplemente es cómo se desarrolla la situación y no me lo tomo como algo personal. Creo que este es nuestro deporte. Así es mi momento actual y seguro que me beneficiaré de ello más que de cualquier otra cosa", concluyó Doohan.

Se filtró cuándo y dónde será el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

En la antesala del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 que tiene lugar este fin de semana, la expectativa por un eventual regreso de Franco Colapinto crece, y luego de algunos malos resultados de sus compañeros, este martes llegó la bomba que todos los fierreros del país esperaban: la confirmación del retorno del pilarense a la máxima, ahora con Alpine.

El argentino actualmente es reserva en la escudería francesa, luego de su primer y auspicioso paso por Williams en la temporada pasada. Sin embargo, el flojo arranque del australiano Jack Doohan, el segundo conductor de la franquicia, parece precipitarle la butaca al oriundo de Pilar.

Este martes, Horacio Marín, CEO de YPF, brindó una entrevista en la señal América 24. Aunque le consultaron sobre el eventual regreso de Colapinto, el jefe de la petrolera, uno de los main sponsors del piloto nacional, evitó dar una respuesta.

Sin embargo, tras la negativa, el conductor lo despidió a Marín y pasó a un móvil. El micrófono quedó enganchado: "En Imola", se escuchó de fondo. Y el tema detonó en las redes de inmediato.