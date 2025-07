Shakira en Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas para la segunda fecha en Vélez Sarsfield

Con estos conciertos la cantante colombiana cerrará la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que llevará por subtítulo “Estoy Aquí”.

Con estos conciertos la cantante colombiana cerrará la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” , que llevará por subtítulo “Estoy Aquí” , en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. Será un show completamente renovado, con el que además celebrará los 30 años de su icónico álbum Pies descalzos (1995).

Esta nueva presentación surge por pedido del público, que clamó por su regreso y la convirtió en tendencia durante semanas. Por eso, antes de continuar su recorrido por Europa y Asia, Shakira decidió crear un espacio en su agenda para realizar una segunda y última etapa en Latinoamérica, una oportunidad final para aquellos fans que no pudieron verla.

“No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hacía tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa–Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina”, expresó Shakira.

El éxito de la gira de Shakira

En su paso por Latinoamérica Shakira logró un récord de estadios sold out, convocando a más de 1 millón de personas y generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única artista latina incluida y superando a artistas como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como una de las artistas más poderosas e influyentes del mundo.